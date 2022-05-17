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الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 09:03

سلطات باكستان تضمن الحماية لرئيس الوزراء السابق عمران خان

سلطات باكستان تضمن الحماية لرئيس الوزراء السابق عمران خان
وأشارت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية إلى أن الداخلية والسلطات المحلية في الولايات تلقت توجيهات بضمان "أفضل الحماية" لرئيس الوزراء السابق.

وسيتم نشر 94 شخصا من عناصر الأمن، بمن فيهم شرطة حماية الحدود، في محيط مقر عمران خان في منطقة بني غالا بإسلام آباد. وسيضمن 26 ضابط أمن و9 عسكريين الحماية الإضافية.

وخلال الرحلات سترافق عمران خان 4 سيارات للشرطة وسيارة واحدة لقوات "الرينجرز".

وكان عمران خان، رئيس الوزراء السابق وزعيم "حركة الإنصاف" قد أعلن في خطاب ألقاه بمدينة سيالكوت يوم 15 مايو عن وجود "مؤامرة" تهدف إلى اغتياله، وأن لديه أدلة على ذلك.

وفي 10 أبريل تمت تنحية عمران خان من منصب رئيس الحكومة بعد حجب الثقة عنه.

واتهم خان "جهات خارجية" بالتخطيط للاطاحة به، ودعا أنصاره "للاحتجاج السلمي".
رقم : 994625
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