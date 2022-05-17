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الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 09:06

الحشد الشعبي يزف شهيدين إثر تعرض إرهابي في صلاح الدين

الحشد الشعبي يزف شهيدين إثر تعرض إرهابي في صلاح الدين
وجاء في بيان لهيئة الحشد الشعبي إنها "تزف بكل فخر واعتزاز، الشهيدين البطلين نايف نعيم حباش الزيرجاوي وهيثم عبد الأمير عاجل الظالمي وهما مقاتلان ضمن اللواء 22 بالحشد الشعبي اثناء مشاركتهما في التصدي للتعرض الإرهابي الغادر في جزيرة العيث شرق صلاح الدين".

وأضاف البيان "قد شنت مجموعة من عناصر “داعش” الإرهابي تعرضا إجراميا على احدى النقاط في قاطع المسؤولية في جزيرة العيث، مستخدمين أسلوب القنص الغادر، ما اسفر عن ارتقاء الشهيدين".

وأكدت هيئة الحشد الشعبي أن مقاتليها "لن تثنيهم مختلف الظروف الجوية وغيرها من مواصلة واجبهم المقدس في الدفاع عن حياض الوطن وأمن مدننا العزيزة واستقرارها ورد كيد الدواعش الإرهابيين الى نحورهم".
مصدر : وكالات
رقم : 994626
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