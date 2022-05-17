الأسد يصدر مرسوما بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا

وينص المرسوم رقم 127 على تجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام (رئيس مجلس الشعب السابق) رئيسا للمحكمة، وتجديد تسمية 6 أعضاء، وتسمية 4 أعضاء جدد.



وفيما يأتي نص المرسوم رقم 127:



رئيس الجمهورية



بناء على أحكام الدستور



وعلى أحكام القانون رقم 7 لعام 2014



يرسم ما يلي:



المادة 1 ـ تجدد تسمية السيد المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.



المادة 2 ـ تجدد تسمية السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا:



-القاضي رسلان علي طرابلسي.



-القاضي مالك كمال شرف.



-الدكتورة جميلة مسلم الشربجي.



-الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي.



-المحامي ماجد رشيد خضرة.



-المحامي معتصم سكيكر.



المادة 3 ـ يسمى السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا:



-السيد فارس ملحم صطوف.



-القاضي ديبو عبد السلام شحادة.



-القاضي ميساء أنور المحروس.



-القاضي وسام بديع يزبك.



المادة 4 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.



دمشق في 14-10-1443 هجري الموافق لـ 15-5-2022 ميلادي.



رئيس الجمهورية



بشار الأسد