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الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 09:48

اندلاع اشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس

اندلاع اشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس
واندلعت اشتباكات متقطعة وإطلاق نار بين بعض القوات الموالية لعبد الحميد الدبيبة والقوات التي تؤمن المقار الحكومية بعد وصول رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان ليل الاثنين الثلاثاء فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهامه منها.

وأشار فتحي باشاغا إلى أنه سيعقد، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان خطته في الفترة المقبلة وسيلقي كلمة جامعة بها الخير والأمل لكل الليبيين".

وشدد باشاغا على أن حكومته ستكون لكل الليبيين من معه ومن كان يرفضه وأن على الليبيين أن يتوحدوا ليكونوا قادرين جميعا على بناء ليبيا.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبي قد أكد في بيان له، فجر الثلاثاء، أن باشاغا وعدد من الوزراء وصلوا إلى العاصمة طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها.

وفي السياق نقلت وسائل إعلام ليبية عن مواقع الرصد الجوي أن طائرة خاصة غادرت طرابلس من مطار معيتيقة بالعاصمة فور إعلان دخول باشاغا إليها من المرجح أنها أقلت مسؤولين بالحكومة منتهية الولاية.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبي قد أكد في بيان له، فجر الثلاثاء، أن باشاغا وعدد من الوزراء وصلوا إلى العاصمة طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها، دون مزيد من التفاصيل .
مصدر : وكالات
رقم : 994640
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