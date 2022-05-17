العراق.. الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية

وذكرت الهيئة ،في بيان، أن "طقس اليوم الثلاثاء سيكون مغبر يتحول إلى صحو مع غبار خفيف تدريجيا، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا عما سجل يوم امس".



وعن موعد انتهاء العاصفة الترابية، أوضحت الهيئة، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا خاليا من موجات الغبار وفي جميع المناطق (الوسطى والشمالية والجنوبية) مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة".



وأضافت، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا أيضا وخالٍ من موجات الغبار مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة"، مبينة أن "العاصفة الترابية ستزول تدريجياً ابتداءً من ظهر اليوم الثلاثاء".



وأعلنت وزارة الصحة العراقية، امس الاثنين، عن تسجيل 4 الاف حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت عدد من المحافظات العراقية.