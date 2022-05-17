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الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 11:47

إيران تدشن مصنعا لانتاج المسيرات في طاجيكستان

إيران تدشن مصنعا لانتاج المسيرات في طاجيكستان
بهدف تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين، تم إنشاء مصنع لانتاج مسيرات "أبابيل 2" بجهود خبراء الصناعات الدفاعية والقوات المسلحة الايرانية بحضور اللواء محمد باقري ووزير الدفاع طاجيكستان شير علي ميرزا ومجموعة من كبار القادة العسكريين في هذا البلد في العاصمة دوشنبه.

وأشار اللواء باقري في كلمة القاها في مراسم الافتتاح إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية وبجهود المتخصصين والعلماء الملتزمين وباستخدام قدراتها الداخلية، تمكنت من تحقيق نمو كبير في جميع المجالات العسكرية والدفاعية، وخاصة الطائرات المسيرة، وقال: نحن اليوم في وضع يمكننا من خلاله تصدير المعدات العسكرية إلى الدول الحليفة والصديقة بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية من أجل تعزيز الأمن والسلام الدائمين.

ووصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، افتتاح مصنع مسيرات "أبابيل 2" في طاجيكستان بأنه نقطة تحول في التعاون العسكري بين البلدين، وأضاف: إن شاء الله سنرى في المستقبل المزيد من التعاون والتعامل على جميع مستويات الدفاع العسكري بين إيران وطاجيكستان.

وفي ختام مراسم الافتتاح الرمزي للمصنع، تم تسليم شهادة إتمام الدورة التدريبية إلى قائد وأركان القوات الجوية الطاجيكية.

كما التقى اللواء باقري، الفريق سيمومين يتيموف، رئيس لجنة أمن الدولة بجمهورية طاجيكستان، وبحث معه التعاون الثنائي في قضايا الأمن والحدود.

وكان تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية من أجل زيادة التعاون في الحدود المشتركة ، وكذلك القضايا والتطورات في المنطقة وأفغانستان من أهم محاور هذا اللقاء.

وأكد الجانبان على استمرار التعاملات والمشاورات والاجتماعات المتخصصة حول القضايا الثنائية والإقليمية.
مصدر : وكالات
رقم : 994673
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