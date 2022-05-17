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الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 13:30

الاحتلال يعتزم استخدام مروحيات حربية في الضفة الغربية

الاحتلال يعتزم استخدام مروحيات حربية في الضفة الغربية
ولفت المصدر الى أنّه خلال نقاش في المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) أوصى مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية بفتح معبر "إيرز"، في حين قال مصدر أمني لـ"القناة 12" إنه: "تم تمرير الرسالة إلى "حماس"".

واعتبر المصدر أنّ "الخطوة التي تم درسها في الجيش "الإسرائيلي" هي جزء من فكرة تغيير أسلوب تفعيل النار خلال عمليات كبيرة في الضفة الغربية"، لافتًا الى أنّه "في حادثة جنين التي سقط خلالها الجندي كان هناك العشرات من "المسلحين" الذين أطلقوا عددًا كبيرًا جدًا من الطلقات النارية على القوات"، بحسب تعبيره.

وقال المصدر: "يدرك المعنيون في الجيش أنه يجب رفع مستوى تفعيل النار في الرد، وإضافة إلى المروحيات الحربية يتم درس وسائل إضافية لا يمكن التفصيل عنها"، مضيفًا: "من المهم القول إنّ هناك تعقيدات كبيرة في تفعيل النار من الجو في مناطق عمرانية مثل الضفة الغربية، وخاصة في جنين، لكن ليس من المؤكد أنه سيكون هناك إمكانية أخرى".

وعلم المصدر أنّ "مسؤولي المؤسسة الأمنية قالوا لوزراء في جلسة الكابينت إن الفلسطينيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في الفترة الأخيرة خلال توجههم لتنفيذ عملية أو من خلال التحقيقات التي حصلت مع عائلاتهم ليس لديهم انتماء تنظيمي، اذ إن الحديث يدور حول "منفردين متأثرين من الأجواء ومن التطرف "الديني" حول الأقصى"، بحسب تعبيره.

وقال المصدر: "هذا هو أيضًا سبب أن الجيش "الإسرائيلي" و"الشاباك" أوضحا للوزراء خلال الجلسة أنّ قرار فتح معبر "إيرز" لدخول العاملين من غزة هدفه خلق مصلحة لـ"حماس" للحفاظ على الهدوء من جهة القطاع"، مضيفًا أن "الإستراتيجية التي اقترحتها المؤسسة الأمنية، والتي أوصى بها المستوى السياسي، هي توسيع عمليات الاعتقال والمداهمات الموضعية خاصة في جنين لإنتاج معلومات والقبض على المزيد من "المطلوبين""، على حد قوله.
رقم : 994687
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