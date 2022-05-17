الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 13:51

بينيت يزور المستوطنات ودعوات للتظاهر ضده

بينيت يزور المستوطنات ودعوات للتظاهر ضده
وتأتي دعوات المستوطنين رغم إقرار مجلس التخطيط والبناء في الإدارة المدنية لجيش الاحتلال مؤخرا مخططات لبناء 4500 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس مستوطنة "إلكناة"، آساف مينتسر، "هذه مناسبة احتفالية جيدة ويسرنا ويشرفنا تلقي طلب رئيس الحكومة بإجراء زيارة رسمية للمستوطنة وتكريمها سوية مع سكانها ومؤسسيها قبل 45 عاما. معا سنحتفل بـ45 عاماً من الاستيطان والصهيونية".

في المقابل، لفت الموقع إلى أن دعوات للتظاهر ضد بينت جرى تعميمها في مجموعات "واتساب" تحمل اسم "خط أحمر"، و"فجأة نهض الشعب".

وبحسب المصدر، فقد تساءل رئيس مجلس مستوطنة "بيت إيل" شاي ألون: "أي بشرى تحمل معك يا رئيس الحكومة وأنت تقوم بهذه الزيارة؟ استباحة دماء المستوطنين، والاستيطان، وتأسيس الدولة الفلسطينية فعلياً. ضرر سيسجل التاريخ أنك المسؤول عنه". كما يقول.

من جهة أخرى، قالت صحيفة إسرائيلية ،صباح اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يدرس إمكانية دمج مروحيات عسكرية ومسيرات هجومية لتأمين جنوده في عمليات الاقتحامات ونشاطاته الميدانية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فإن جيش الاحتلال يدرس هذا الخيار على إثر مقتل أحد الضباط نهاية الأسبوع الماضي في اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين قوات الاحتلال وبين مقاومين فلسطينيين في جنين.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال سبق له أن استخدم مروحيات عسكرية لهذه الغاية في الضفة الغربية. وبيّن التقرير أن الجيش يملك قدرات استخدام مسيرات هجومية مسلحة بقنابل يمكنها إصابة الهدف المطلوب بدقة، علماً بأن الجيش كان قد طوّر هذه المسيرات الهجومية، لاستخدامها في حرب لبنان أو قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 994696
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
17 أيار 2022
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
17 أيار 2022
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
17 أيار 2022
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
17 أيار 2022
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
16 أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
16 أيار 2022
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
16 أيار 2022
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
16 أيار 2022
مجلس النواب العراقي یوافق على مشروع قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل
مجلس النواب العراقي یوافق على مشروع قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل
16 أيار 2022
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
16 أيار 2022
زيارة أمير قطر لطهران.. المباحثات السياسية والمكاسب الاقتصادية
زيارة أمير قطر لطهران.. المباحثات السياسية والمكاسب الاقتصادية
16 أيار 2022
رئيسي: شيعة بريطانيا وسنة أمريكا وجهان لعملة واحدة
رئيسي: شيعة بريطانيا وسنة أمريكا وجهان لعملة واحدة
15 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن