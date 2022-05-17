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الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 14:36

‘‘الزائر الأصفر‘‘ يدخل البحرين اليوم

‘‘الزائر الأصفر‘‘ يدخل البحرين اليوم
ونصحت الأرصاد بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الأنشطة الخارجية والبحرية وأيضًا السفر برًا عبر الطرقات السريعة.

واجتاحت موجة الغبار العراق والكويت أمس، الأمر الذي أدى إلى توقف الملاحة الجوية في العراق والكويت، فيما تم نقل مئات العراقيين إلى المستشفيات بسبب الاختناق من كثافة الغبار.

وبحسب تقرير لإدارة الأرصاد الجوية، من المزمع أن يبدأ الغبار عند الصباح الباكر مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، مع رياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة تزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة في وقت لاحق وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانًا.

ومن المزمع أن تقل كثافة الغبار غدًا الأربعاء تدريجيًا، فيما سيستمر تصاعد الأتربة حتى يوم الجمعة القادم، وذلك في ظل استمرار الرياح الشمالية الغربية والتي تصل إلى 25 عقدة.

أما الحرارة، فمن المزمع تنخفض الدرجة العظمى إلى 35 درجة مئوية اليوم بعد أن سجلت 39 درجة أمس الإثنين، ويستمر انخفاض درجة الحرارة حتى يوم الجمعة حيث ستسجل الدرجة العظمى 36 درجة مئوية.

كما ستنخفض الرطوبة النسبية العظمى إلى 75% بدءًا من يوم غد، بعد أن سجلت أمس 85%.
مصدر : وكالات
رقم : 994697
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