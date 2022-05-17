الاحتلال يزعم إسقاط مسيرة لحزب الله في أجواء فلسطين المحتلة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد مسيرة درون تابعة لحزب الله تسللت من داخل لبنان.



وادعى: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة مدة الحادثة".