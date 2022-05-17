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الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 14:39
الاحتلال يزعم إسقاط مسيرة لحزب الله في أجواء فلسطين المحتلة
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد مسيرة درون تابعة لحزب الله تسللت من داخل لبنان.
وادعى: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة مدة الحادثة".
مصدر :
وكالات
رقم :
994698
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