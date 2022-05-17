الصحة الإيرانية تسجل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 141 الفا و236 شخصا.



وأشارت في تقريرها الى تسجيل 352 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و228 الفا و786شخصا.



وأضافت أن 768 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.



وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 24 الف و787 شخصا لغاية الآن.



وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و843 ألفا و709 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.