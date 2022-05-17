الزاملي يؤكد منع استغلال قانون الأمن الغذائي بهدر المال العام

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان ، أن "الزاملي ترأس اجتماعاً للجنة القانونية النيابية، لبحث بنود مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني وانضاجه للقراءة الثانية ، فضلا عن دراسة مسودة جديدة لمقترح قانون الامن الغذائي الذي قُدّم عن طريق اللجنة المالية النيابية ، وجمع تواقيع اكثر من 50 نائباً".



واوضح البيان أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب ركز على عدد من المقترحات المتعلقة بمقترح تجريم التطبيع واهمية مناقشتها وامكانية الاخذ بها قبل القراءة الثانية وضرورة الاسراع في التصويت عليه خلال الجلسات القريبة المقبلة".



واضاف البيان أن "الزاملي ناقش النائب الاول، مسودة قانون الامن الغذائي المقترح من قبل اللجنة المالية النيابية والمزمع تقديمه للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة" ، مشدداً على "ضرورة الاسراع في دعم احتياجات الشعب وتأمين التخصيصات الاضافية للبطاقة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية ، وسد الاحتياجات الكاملة لتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي، فضلا عن مستحقات الفلاحين ، وتخصيصات المحافظات المنتجة للنفط وانشاء المستشفيات والمدارس وتأهيل الطرق".



واكد الزاملي ان "مجلس النواب سيعمل على استبعاد أي فقرة يمكن استغلالها في هدر المال العام "، مشيرا الى ان "المواطن ينتظر من مجلس النواب الكثير من المتطلبات والحاجات الضرورية السريعة لانهاء معاناته ويجب ابعاد كل ما من شأنه عرقلة سير هذه الاجراءات تحت اي ذريعة كانت" .