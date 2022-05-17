الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 18:37

طرابلس الليبية أمام تصعيد جديد

طرابلس الليبية أمام تصعيد جديد
ويقول مراقبون بأن باشاغا قد دخل طرابلس بعد شهرين من الجمود بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا، لكن مكتبه قال إنه انسحب بعد ساعات مع اندلاع القتال في المدينة.

ويقول المراقبون بأن هذه الأزمة تهدد بإعادة ليبيا إلى قتال مطول بعد عامين من السلام النسبي أو إعادتها إلى التقسيم بين حكومة باشاغا المدعومة من الشرق وإدارة طرابلس بقيادة الدبيبة.

وقد فشلت الجهود الدبلوماسية بتحقيق تقدم لحل الأزمة الليبية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

ومع عدم قدرة أي من الجانبين على تحقيق تفوق عسكري حاسم في أنحاء البلاد، يبدو أن ليبيا الآن مهيأة لفترة أطول من الجمود مع تحصن الدبيبة بقوة في طرابلس وعدم قدرة خصومه على السيطرة عليها.

وفي شباط عين البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء،الذي شدد مرارا على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة..

الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي،ادت إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار..

في هذا الصدد نددت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز بالتصعيد في طرابلس، ودعت جميع الافرقاء الى ايجاد الحلول عبر الحوار .

وضمن المبادرات، أعلن اتحاد القبائل الليبية عن مبادرة لحل الازمة في البلاد، تقوم على سحب الشرعية من الأجسام السياسية المفروضه بحكم الأمر الواقع وارادة المجتمع الدولي.

كما تشمل المبادرة الدعوه لتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية والبرلمانيه دون اقصاء لأي كان، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بادارة شؤون البلاد وبحماية الجيش الليبي إلى حين إجراء الانتخابات.
رقم : 994725
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
17 أيار 2022
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
17 أيار 2022
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
17 أيار 2022
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
17 أيار 2022
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
16 أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
16 أيار 2022
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
16 أيار 2022
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
16 أيار 2022
مجلس النواب العراقي یوافق على مشروع قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل
مجلس النواب العراقي یوافق على مشروع قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل
16 أيار 2022
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
16 أيار 2022
زيارة أمير قطر لطهران.. المباحثات السياسية والمكاسب الاقتصادية
زيارة أمير قطر لطهران.. المباحثات السياسية والمكاسب الاقتصادية
16 أيار 2022
رئيسي: شيعة بريطانيا وسنة أمريكا وجهان لعملة واحدة
رئيسي: شيعة بريطانيا وسنة أمريكا وجهان لعملة واحدة
15 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن