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الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 20:54

خطيب زاده: لا جديد على صعيد المفاوضات بين إيران والسعودية

خطيب زاده: لا جديد على صعيد المفاوضات بين إيران والسعودية
ورداً على سؤال إعلامي أوضح خطيب زاده أنه ومنذ آخر جولة من المفاوضات، ليست هناك أي مستجدات في هذا الخصوص.

وأضاف: على غرار سائر المفاوضات من هذا القبيل، هناك قضايا عديدة طرحت في الاجتماع السابق ومنها النهج والمستوى الذي سيتم على أساسه مواصلة الحوار؛ وهو ما وضع جدول أعمال البلدين للمرحلة المستقبلية.

وورد في هذا التقرير أيضا أن أحد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي في إيران كان قد صرح أن "التوافقات المبدئية بين طهران والرياض أنجزت، وإن وزير الخارجية (الإيراني) سيلتقي مع نظيره السعودي في المستقبل القريب."
رقم : 994739
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