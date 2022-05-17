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الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 20:57

قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا

قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا
وحضر مراسم الصلاة التي أمها سماحة آية الله السيدعلي خامنئي عدد من أقارب العالم الراحل حجة الإسلام والمسلمين السيدعبدالله فاطمي نيا.

وكان حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيدعبد الله فاطمي نيا من الخطباء المتفوهين والعلماء والباحثين والمؤرخين الإسلاميين، ومن أساتذة الأخلاق البارزين في طهران، وقد لبى نداء ربه يوم أمس الاثنين 16 مايو 2022 بعد فترة من المرض.

وفي رسالة تعزية بوفاة حجة الإسلام والمسلمين السيدعبدالله فاطمي نيا أمس، وصف قائد الثورة المعلومات الكثيرة والأداء الساحر والنبرة اللطيفة لهذا الخطيب والداعية والمتعلم بأنها مصدر نعمة لعدد كبير من الشباب والسائرين على نهج الدين، سائلاً من المولى القدير الرحمة والمغفرة والأجر لهذا العالم الجليل.
رقم : 994740
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