الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 20:59

الكاظمي يتحدث عن الساعيين لتكبيل أيادي الحكومة العراقية

الكاظمي يتحدث عن الساعيين لتكبيل أيادي الحكومة العراقية
وقال الكاظمي، في كلمته خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، إن "العراقيين استذكروا في 16 آيار اليوم الوطني للمقابر الجماعية، تخليداً لذكرى المفقودين من ضحايا عقود الدكتاتورية والصراع وانتهاك حقوق الإنسان، الرفعة والخلود لشهدائنا الأبراء، والمجد لتضحياتهم".

وأضاف، "أودّ من خلالكم أن أخاطب شعبنا على اختلاف شرائحه، بكل صدقٍ وأمانة، بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي، وقد آثرنا الصمت؛ حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألّا نكون طرفاً فيها".

ولفت إلى أن "الحكومة قامت بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات، وتحملنا حتى التشهير والكذب والتلفيق؛ من أجل مصلحة شعبنا"، مردفاً بالقول: "جئنا لهدف أساسي هو إجراء الانتخابات ونجحنا، في الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على إخفاقنا. وواجهنا وباء كورونا ونجحنا في ذلك. وعملنا على إعادة العراق إلى دوره وحضوره الإقليمي والدولي ونجحنا في ذلك".

وتابع، "جئنا لتلافي كارثة اقتصادية هائلة قادتنا إليها السياسات الفاشلة لمن يتهمنا اليوم بالفشل، أنقذنا الاقتصاد من الانهيار والإفلاس وحولناه إلى مؤشرات تسجل في النمو العالمي، ولم نسمح برهن العراق للتخلف الاقتصادي والعجز المالي، وتمكنا من رفع الاحتياطي النقدي بشكل كبير".

وأشار إلى أن "العراق يضع قدمه على الطريق الصحيح اقتصادياً، ووضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح في تمركزنا الإقليمي والدولي، وكذلك في عملية تنظيم القوات الأمنية، ويجب البناء على ما تحقق وتعزيزه وتطويره".

وأكمل حديثه، "وزير المالية استعرض أمامي يوم أمس مؤشرات النمو الاقتصادي للعراق، التي أشارت إليها كل مراكز الاقتصاد الدولية، ويكفي تنكّراً وتزويراً للحقائق وتلاعباً بمشاعر الناس، فالأرقام تبشر بالخير؛ وهذا تحقق بجهود هذه الحكومة، التي حوّلت كل تهديد إلى فرصة لصالح العراقيين، وفي كل تهديد رأينا فيه فرصة لنخدم المواطن".

وخلص الى القول: "مع كل التحديات، هذه الحكومة لم تترك المواطن ولن تتركه. هناك ظروف صعبة ومعقدة يشهدها العالم حالياً، وانعكست على كل شيء، على أسعار الطاقة والسلع، وهناك تحوّلات تشهدها المنطقة واقتصاديات دول أخذت بالانهيار، لكن العراق ما زال واقفاً على قدميه، ونحن مستمرون وأقوياء".

وأردف بالقول: "في غياب الموازنة العامة بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، عملنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتوفير الحد الأدنى من حاجيات الشعب في ظل أزمة غذائية عالمية، كما أن فصل الصيف قادم ونحتاج لتوفير الوقود لمحطاتنا الكهربائية".

وبين، أن "هذا القانون هدفه، تأمين الغذاء للمواطنين بأسعار مدعومة، وحصص تموينية، ودعم القطاعات الحيوية الأساسية، ودعم القطاع الكهربائي قبل الصيف؛ حتى نزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية ولا تحدث القطوعات، ودعم قطاع الطاقة على اختلاف فروعه، وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب".

وأكمل، "ومع هذا كله، مستمرون بالعمل بقوة والبحث عن بدائل لتلبية حاجيات البلد، ولن نبقى مكتوفي الأيدي"، داعياً القيادات الوطنية السياسية إلى "مراجعة المواقف، وسبق أن أوضحت أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي. لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة".
مصدر : وكالات
رقم : 994741
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا
قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
17 أيار 2022
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
17 أيار 2022
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
17 أيار 2022
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
17 أيار 2022
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
17 أيار 2022
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
16 أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
16 أيار 2022
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
16 أيار 2022
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
16 أيار 2022
مجلس النواب العراقي یوافق على مشروع قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل
مجلس النواب العراقي یوافق على مشروع قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل
16 أيار 2022
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
16 أيار 2022
زيارة أمير قطر لطهران.. المباحثات السياسية والمكاسب الاقتصادية
زيارة أمير قطر لطهران.. المباحثات السياسية والمكاسب الاقتصادية
16 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن