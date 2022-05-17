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الثلاثاء 17 أيار 2022 ساعة 22:01

تفكيك عبوة ناسفة دون خسائر بريف القنيطرة

تفكيك عبوة ناسفة دون خسائر بريف القنيطرة
وأفادت مصادر محلية أن مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية قاما بلصق العبوة الناسفة بأسفل سيارة المذكور في ساعة متأخرة من ليل أمس ولاذا بالفرار، وتم الكشف على العبوة من قبل فريق الهندسة، حيث تبين بأنها عبوة ناسفة ارتجاجية يصعب تفكيكها، وتم تركها لهذا اليوم ليتم التعامل معها بمحاولة تفكيكها أو تفجيرها في مكانها، وبعد تأمين المكان، قام فريق الهندسة بتفكيك العبوة دون حدوث أي أضرار تذكر.

يذكر أنه وقبل يومين تم اكتشاف عبوتين ناسفتين بقرية غدير البستان عند شركة بركة وتم تفجير عبوة من قبل عناصر الهندسة ودون حدوث أي اضرار بشرية أو مادية.
مصدر : وكالات
رقم : 994755
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