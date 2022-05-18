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الأربعاء 18 أيار 2022 ساعة 08:17

مالي تعتقل مشتبها بهم بعد إعلان محاولة انقلاب فاشلة

مالي تعتقل مشتبها بهم بعد إعلان محاولة انقلاب فاشلة
وأفاد بيان حكومي بأن قوات الأمن أحبطت انقلابا مضادا ضد زعيم الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا.

وقال الجيش الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على مشتبه بهم يخضعون للاستجواب.

وقال المتحدث باسم الجيش المالي الكولونيل سليمان ديمبيلي: "في الوقت الحالي، تجري التحقيقات والاستجوابات مع المعتقلين، وبعد هذا العمل يمكن نقل التفاصيل للجمهور".

وفي وقت مبكر الثلاثاء ، تم توزيع قائمة بالعديد من الأفراد العسكريين الماليين المشتبه بهم في المحاولة في جميع أنحاء مجتمع المخابرات، وفقا لمسؤول أمني مالي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن هذه القضية.

وجاء في الإعلان الأولي عن الانقلاب الفاشل أن "هؤلاء الجنود كانوا مدعومين من دولة غربية".

ولم يذكر بيان المجلس العسكري، الذي قرأه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا على التلفزيون ليلة الاثنين، سوى القليل من التفاصيل، لكنه قال إن قوات الأمن أحبطت الانقلاب الأسبوع الماضي.

تدهورت علاقات مالي مع فرنسا، المستعمرة السابقة، بشكل كبير في ظل حكم غويتا، الذي قاد انقلابين في عام 2020 ومرة أخرى في عام 2021 عندما أظهرت الحكومة الانتقالية علامات الاستقلال عنه.

ثم نصب غويتا نفسه رئيسا للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وقال مؤخرا إن مجلسه العسكري سيبقى في السلطة لمدة عامين آخرين.
مصدر : وكالات
رقم : 994813
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