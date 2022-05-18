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الأربعاء 18 أيار 2022 ساعة 08:44

بلاسخارت تدعو قادة العراق للتغلب على الجمود السياسي

بلاسخارت تدعو قادة العراق للتغلب على الجمود السياسي
وقالت الممثلة الأممية في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن، إن "العواصف الترابية الحالية تفوق بكثير ما شهده العراق في السنوات الأخيرة".

واضافت أن "العواصف الترابية والرملية الشديدة تدفع العراقيين للفرار بحثا عن مأوى، بل وتتسبب في المرض والموت".

وأكدت بلاسخارت أنه "ما تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة".

وشددت على "أهمية أن تسود إرادة صادقة وجماعية وعاجلة لحل الخلافات السياسية في العراق كي تمضي البلاد قدما وتلبي احتياجات مواطنيها".

وأضافت "العراقيون بانتظار إحراز تقدم من الطبقة السياسية التي تنشغل بمعارك السلطة"، معتبرة أن "الانقسامات في كردستان لقد تعمقت مما أثر سلباً على سكان الإقليم".
مصدر : وكالات
رقم : 994819
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