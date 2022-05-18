مقتل واصابة 11 رهينة غرب ايران

إيران (إسلام تايمز) ـ أفادت وكالات أنباء إيرانية، الأربعاء، بمقتل 4 أشخاص فيما اصيب 7 آخرين بجروح في عملية احتجاز رهائن نفذها موظف مطرود من إحدى دوائر مدينة ايلام غرب ايران.