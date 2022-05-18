أحدث العناوين :
إيران تبحث مع عمان اطلاق شركة ملاحة بحرية مشترکة
نائب وزير الدفاع السعودي يزور واشنطن
السويد وفنلندا تتقدمان بطلب الانضمام للناتو
طهران تستضيف اجتماعاً وزارياً إقليمياً حول مكافحة الغبار
إيران تضبط سفينة تهريب أجنبية
مقتل واصابة 11 رهينة غرب ايران
سوريا.. رفع أسعار البنزين والمازوت غير المدعومين
ارتفاع أسعار القمح بعد حظر الهند تصدير إنتاجها
رتل عسكري أمريكي يدخل قاعدة تركية في أعزاز السورية
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
18 May 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الأربعاء 18 أيار 2022 ساعة 11:06
مقتل واصابة 11 رهينة غرب ايران
وأوضحت الوكالة الرسمية "إيرنا"، إن "منفذ العملية أقدم على الانتحار".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
994850
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
جنين تتحضّر لجولة جديدة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
ايران.. توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب
18 أيار 2022
الإمارات بعد وفاة خليفة وبدء رئاسة محمد بن زايد
18 أيار 2022
رغم النكبة... أعداد الفلسطينيين تضاعفت أكثر من 10 مرات
18 أيار 2022
قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا
17 أيار 2022
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
17 أيار 2022
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
17 أيار 2022
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
17 أيار 2022
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
17 أيار 2022
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
17 أيار 2022
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
16 أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
16 أيار 2022
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
16 أيار 2022
أحدث العناوين
إيران تبحث مع عمان اطلاق شركة ملاحة بحرية مشترکة
نائب وزير الدفاع السعودي يزور واشنطن
السويد وفنلندا تتقدمان بطلب الانضمام للناتو
طهران تستضيف اجتماعاً وزارياً إقليمياً حول مكافحة الغبار
إيران تضبط سفينة تهريب أجنبية
مقتل واصابة 11 رهينة غرب ايران
سوريا.. رفع أسعار البنزين والمازوت غير المدعومين
ارتفاع أسعار القمح بعد حظر الهند تصدير إنتاجها
رتل عسكري أمريكي يدخل قاعدة تركية في أعزاز السورية
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين
بلاسخارت تدعو قادة العراق للتغلب على الجمود السياسي
مدفيديف: روسيا لن تسمح باندلاع حرب عالمية ثالثة
بالفيديو...انفجار سيارة مفخخة في ‘‘اسرائيل‘‘
بوتين يهاتف بن زايد و يهنئه بانتخابه رئيسا للإمارات
مالي تعتقل مشتبها بهم بعد إعلان محاولة انقلاب فاشلة
زاخاروفا: موضوع الأسلحة النووية فرصة للاستفزازات الغربية
ايران وكوبا توقعان 13 وثيقة للتعاون في مختلف المجالات
تحالف العداون يرتكب 121 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية
جنين تتحضّر لجولة جديدة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
ايران.. توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب
الأكثر قراءة
حماس تثمّن تجريم البرلمان العراقي التطبيع مع الاحتلال
لافروف: تصرفات روسيا لا يمكن أن تؤثر على مشكلة الغذاء في العالم
تفاصيل زيارة أمير قطر للجمهورية الاسلامية الايرانية
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
بالصور.. تشييع مهيب لجثمان الشهيدة أبو عاقلة ملفوفا بالكوفية وعلم فلسطين
العالم يهاجم ‘‘إسرائيل‘‘ ويرثي شيرين أبو عاقلة.. ماذا عن الإمارات؟
الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء تحقيق في إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة
الاحتلال يعترض موكب تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة في القدس
أوكرانيا تعلن عن تأميم الأصول الروسية في أراضيها
إيران وبلجيكا تؤكدان على تعزيز وتوسيع العلاقات بينهما
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة
أطلاق النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة ‘‘بيت إيل‘‘
كاريكاتير.. كانت معكم شيرين ابو عاقلة من فلسطين !
النجباء: أميركا تتدخل في المنطقة بذريعة تهديد أمنها القومي
إستراتيجية أميركية جديدة لمواجهة روسيا
رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
السفير الايراني الجديد يحظى بترحيب العراقيين جميعا
برلمان العراق يؤجل التصويت على قانون ‘‘دعم الأمن الغذائي‘‘
تأكيد إيراني هندي على التعاون في مكافحة المخدرات
الأخبار الساخنة
بعد عودة المظاهرات الاحتجاجية ..ما السيناريوهات المحتملة في تونس؟
إخترنا لکم
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن