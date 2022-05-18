إيران تضبط سفينة تهريب أجنبية

وقال قائد قوات حرس الحدود في محافظة هرمزغان جنوب إيران المطلة على الخليج الفارسي، العميد حسين دهكي، لوكالة أنباء "فارس نيوز"، إن "قواتنا في ميناء لنجة بمحافظة هرمزغان تمكنت من مصادرة سفينة أجنبية تحمل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج العربي".



وأضاف العميد دهكي إنه "مع ضبط هذه السفينة الأجنبية تم اعتقال سبعة من أفراد طاقمها وجرى التحقيق معهم وسيتم عرضهم على السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة"، مبيناً أن "الوقود المهرب هو من نوع المازوت".



وفي السبت الماضي، ضبطت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني، على سفينة في مياه الخليج الفارسي تحمل وقوداً مهرباً، وفقاً لما ذكرته الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا".