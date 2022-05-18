الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 أيار 2022 ساعة 11:22

السويد وفنلندا تتقدمان بطلب الانضمام للناتو

السويد وفنلندا تتقدمان بطلب الانضمام للناتو
وفي ختام جلسة برلمانية استمرت يومين، اعتمد مشروع انضمام البلاد الى الحلف الاطلسي بغالبية 188 صوتا مقابل 8 ومن دون امتناع اي عضو عن التصويت، بحسب نتيجة الاقتراع.

وكان التصويت بغالبية ساحقة في البرلمان الفنلندي منتظرا لكن النتيجة النهائية فاقت التوقعات.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو للتلفزيون بعد التصويت "انها نتيجة استثنائية، لم أكن أتوقع مثل هذه النتيجة. التصويت واضح، لا مناقشات بعد الاحد، هذا المساء سنوقع رسالة الترشح لعضوية حلف شمال الاطلسي".

بعد هذه الموافقة البرلمانية، تريد هلسنكي ارسال ترشيحها الى مقر الحلف الاطلسي في بروكسل في وقت متزامن مع السويد.

وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن السويد وفنلندا ستقدمان بشكل مشترك ترشيحهما في مقر الحلف في بروكسل الأربعاء.

وقالت "أنا سعيدة لأننا سلكنا نفس المسار وأننا نستطيع القيام بذلك معًا".

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في البيت الأبيض كما أعلنت الناطقة باسمه كارين جان-بيار في بيان الثلاثاء.

وقالت الناطقة "سيبحثون ترشيحي فنلندا والسويد للانضمام الى حلف شمال الأطلسي، والأمن الأوروبي وكذلك الدعم لأوكرانيا".

رسميا، على المرشح لعضوية الحلف إرسال ملفه إلى مقر المنظمة في بروكسل لبدء مفاوضات، وتتطلب الموافقة على الطلب إجماع الأعضاء الثلاثين الحاليين.

وفيما قال الحلف الأطلسي إن البلدين سيكونان "موضع ترحيب"، أثار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شكوكا حول احتمال التوصل الى اجماع بدون صعوبة.

فقد عبر عن رفضه منح عضوية حلف الأطلسي لهذين البلدين، مشددا على أنهما "مأوى لإرهابيي حزب العمال الكردستاني" الذي تصنّفه تركيا منظمة إرهابية.
مصدر : وكالات
رقم : 994854
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جنين تتحضّر لجولة جديدة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
جنين تتحضّر لجولة جديدة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
ايران.. توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب
ايران.. توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب
18 أيار 2022
الإمارات بعد وفاة خليفة وبدء رئاسة محمد بن زايد
الإمارات بعد وفاة خليفة وبدء رئاسة محمد بن زايد
18 أيار 2022
رغم النكبة... أعداد الفلسطينيين تضاعفت أكثر من 10 مرات
رغم النكبة... أعداد الفلسطينيين تضاعفت أكثر من 10 مرات
18 أيار 2022
قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا
قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا
17 أيار 2022
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
17 أيار 2022
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
17 أيار 2022
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
17 أيار 2022
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
17 أيار 2022
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
17 أيار 2022
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
16 أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
16 أيار 2022
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
16 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن