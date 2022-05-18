الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 أيار 2022 ساعة 14:50

قائد الثورة : تقديم الدعم للاسر ومنع شيخوخة السكان يحظيان ببالغ الاهمية

قائد الثورة : تقديم الدعم للاسر ومنع شيخوخة السكان يحظيان ببالغ الاهمية
و في رسالة الى الناشطين والمعنيين بالنمو السكاني، اكد قائد الثورة الاسلامية اليوم الاربعاء على ضرورة العمل على تحقيق النمو السكاني وتجديد شباب السكان وبذل الجهود لانقاذ البلاد من خطر شيخوخة السكان معتبرا ذلك سياسة مهمة ومن الفرائض الضرورية.

وجاء في نص رسالة أية الله خامنئي:

بسم الله الرحمن الرحیم

اثمن جهود المسؤولين في مجلس الشورى الاسلامي والحكومة للتوصل إلى حل من اجل انقاذ البلاد من مستقبل خطير متمثل في شيخوخة السكان وأوكد من جديد ان العمل على تجديد شباب السكان وتقديم الدعم للاسر يمثلان احد الفرائض الضرورية يجب ان يقوم بها المسؤولون والشعب الايراني وهذه هي ضرورة تزداد اهميتها بالنسبة للاشخاص والمراكز الثقافية ذات التاثير وهي سياسة ذات اهمية كبيرة لمستقبل بلدنا العزيز على المدى الطويل.

هناك دراسات علمية صادقة تشير الى امكانية تنفيذ هذه السياسة من خلال تجنب مخاطر محتملة حيث تستفيد البلاد منها في المستقبل.

انني اوصى المعنيين بشؤون السكان والنمو السكاني ان يهتم بتثقيف هذه السياسة والاهتمام بها في المجال الصحي.

اسال الباري تعالى ان يوفق جميع المعنيين والمسؤولين المهتمين بهذا الموضوع.
رقم : 994871
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : تقديم الدعم للاسر ومنع شيخوخة السكان يحظيان ببالغ الاهمية
قائد الثورة : تقديم الدعم للاسر ومنع شيخوخة السكان يحظيان ببالغ الاهمية
جنين تتحضّر لجولة جديدة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
جنين تتحضّر لجولة جديدة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
18 أيار 2022
ايران.. توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب
ايران.. توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب
18 أيار 2022
الإمارات بعد وفاة خليفة وبدء رئاسة محمد بن زايد
الإمارات بعد وفاة خليفة وبدء رئاسة محمد بن زايد
18 أيار 2022
رغم النكبة... أعداد الفلسطينيين تضاعفت أكثر من 10 مرات
رغم النكبة... أعداد الفلسطينيين تضاعفت أكثر من 10 مرات
18 أيار 2022
قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا
قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا
17 أيار 2022
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
17 أيار 2022
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
تهويد القدس على قدم وساق.. تاريخ استعماريّ إسرائيليّ آخره قطار جويّ
17 أيار 2022
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
لماذا تخاف اسرائيل من وسائل الاعلام؟
17 أيار 2022
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
هل تحتدم الحرب في بلاط آل نهيان؟
17 أيار 2022
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
شيرين أبو عاقلة جرّمت ‘‘إسرائيل‘‘ في حياتها واستشهادها وتشييعها
17 أيار 2022
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
16 أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
16 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن