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الأربعاء 18 أيار 2022 ساعة 16:13

مجموعات دولية تطالب بإطلاق سراح الناشط البحريني عبدالهادي الخواجة

مجموعات دولية تطالب بإطلاق سراح الناشط البحريني عبدالهادي الخواجة
ودعت إلى التوقيع على العريضة كل من مجموعة“ سيفيكوس“ وهي تحالف لمنظمات حقوقية عدة وكذلك مجموعة“ سيتزن غلوبال“.

يقضي الخواجة حكما بالسجن المؤبد في البحرين منذ اعتقاله في مارس 2011 على خلفية مشاركتهم في الحراك الذي اندلع في فبراير من ذلك العام والمنادي بالتحول الديمقراطي في البلاد.

تعرض الخواجة إلى شتى صنوف التعذيب وسوء المعاملة في السجون الخليفية وقد أضرب مرات عدة عن الطعام احتجاجا على ذلك. كما ندّد الخواجة من داخل السجن بتطبيع الكيان الخليفي علاقاته مع الكيان الصهيوني.

يذكر ان الخواجة مؤسس مشارك لمركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وممثل منظمة فرونت لاين ديفيندرز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مصدر : وكالات
رقم : 994885
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