هنية يهنئ القيادة اللبنانية بإنجاز الانتخابات النيابية

وأشاد هنية، في بيان، الأربعاء، "بسير العملية الانتخابية بيسر وسلاسة، رغم صعوبة الأوضاع التي تشهدها البلاد".



وعدّ أن "هذا الإنجاز الديمقراطي الكبير يكشف مدى الوعي الديمقراطي والسياسي للشعب اللبناني الشقيق، ويؤكد ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي في لبنان، ويعزز وجه لبنان التاريخي المتسم بالحرية والديمقراطية، ويجدد الحياة السياسية فيه".



وأعرب هنية عن "تطلعه أن يسهم المجلس الجديد في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني؛ عبر إقرار القوانين والتشريعات التي تمنحه الحقوق الإنسانية والاجتماعية، خصوصًا حق العمل والتملك".