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الأربعاء 18 أيار 2022 ساعة 18:33
الحوثي: المرتزقة اصروا على تأجيل ملف تعز في استكهولم
وقال الحوثي في تغريده له على "تويتر" في استكهولم حتى هذه رفضها فريق المرتزقة من اجل تعز واصروا على تاجيل الملف.
وأضاف" لذلك المزايدة علينا في حب الوطن لن تنطلي على احد ولم نستغرب فهم من رفض من البداية تجنيب تعز الدمار والحرب".
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
994902
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