بعد نحو 6 سنوات من منع السلطات البحرينية.. صلاة الجمعة ستقام في الدراز

يذكر أن الأهالي دأبوا على إقامة الصلاة فرادى في جامع الإمام الصادق «ع» في بلدة الدراز منذ 22 يوليو/ تموز 2016، بعد إصرار النظام الخليفي على منع أكبر صلاة جمعة فيه، إمعانًا منه في محاربته شعائر الدين.



وقد كسر هذا المنع مرارًا رئيسَ المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل الذي بادر إلى إمامة المصلين في جامع الإمام الصادق «ع» لعدة مرات، قبل أن يجبره النظام على توقيع تعهد خطي يمنعه من ذلك، ويلزمه بعدم إلقاء خطب دينية، حيث تبلغ سماحته هذا القرار الذي يستهدف العلماء ضمن النهج الطائفي للنظام، خلال التحقيق معه في مركز شرطة مدينة حمد يوم الجمعة 7 يونيو 2019، بعد زعم النظام البحريني وجود منع مما يسمى «إدارة الأوقاف الجعفرية»، فضلًا عن منعٍ آخر من وزارة الداخلية.