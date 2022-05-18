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الأربعاء 18 أيار 2022 ساعة 20:29

الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا

الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا
وأفادت مصادر بأن القرار جاء بأمر من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، لأغراض تجارية بشأن عمليات التصدير.

وقررت السلطات إعادة فتح الحدود للقيام بعمليات التصدير القانونية التي تتم بالعملة الصعبة.

وأبلغ رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان، وزير الداخلية كمال بلجود، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وافق على إعادة فتح الحدود البرية في المجال التجاري فقط.

وكانت الجزائر، قررت، مطلع العام الجاري، السماح بالدخول والخروج فقط للمواطنين الجزائريين المقيمين في تونس والحاملين لبطاقة الإقامة، وأيضا التونسيين المقيمين في الجزائر الحاملين لبطاقة الإقامة.

وحتى ما زالت الحدود البرية الجزائرية، مع تونس وليبيا مغلقتين أمام المسافرين من الجانبين، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، وذلك منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
مصدر : وكالات
رقم : 994917
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