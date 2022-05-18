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الأربعاء 18 أيار 2022 ساعة 21:36

أردوغان للسويد وفنلندا: 'عذرا.. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين'

أردوغان للسويد وفنلندا:
وفي كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان، قال أردوغان إن بلاده تدعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشدة، لكنه استدرك بأن ذلك لا يعني الموافقة على كل مقترحاته، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وتعليقا على تحفظ تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، قال أردوغان إن "توسع الناتو مفيد لتركيا بقدر الاحترام الذي يتم إظهاره تجاه مخاوفها".

وذكر أردوغان أن بلاده "طلبت من السويد تسليم 30 إرهابيا، إلا أنها رفضت تسليمهم لأنقرة"، وأضاف: "وقعنا في الخطأ مرة واحدة حينما وافقنا على إعادة اليونان وفرنسا إلى الحلف. المعذرة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".

وأشار الرئيس التركي إلى أن دعم تنظيمات (تصنفها أنقرة إرهابية)، مثل حزب العمال الكردستاني (بي كاكا) و"وحدات حماية الشعب" (ي ب ك)، "ومن ثم مطالبتنا بدعم عضوية السويد وفنلندا إلى الناتو هو "تناقض" على أقل تقدير". (وتعد واشنطن من أبرز داعمي "وحدات حماية الشعب"، وهي العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على أجزاء واسعة في شمال سوريا).

وأضاف أردوغان: "نحن فعليا في مقدمة البلدان الداعمة بشدة لأنشطة الناتو، ولكن هذا لا يعني أننا سنقول نعم لكل مقترح دون استفهام واستفسار".

وتحدث أردوغان عن مساهمات بلاده في الحلف ومحاربة الإرهاب، لافتا إلى أن "أنقرة تتطلع إلى حصولها على دعم الناتو في حماية حدودها وتعزيز أمنها واستقرارها وتفهم هواجسها".
مصدر : وكالات
رقم : 994929
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