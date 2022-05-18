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الأربعاء 18 أيار 2022 ساعة 22:02

ائتلاف 14 فبراير البحريني: تصويت جمهور المقاومة كسر أنف أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘

ائتلاف 14 فبراير البحريني: تصويت جمهور المقاومة كسر أنف أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘
وجاء في بيان الائتلاف، اليوم الأربعاء، “نحيّي جمهور المقاومة الممثل بالثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل الذي كسر أنف أمريكا وإسرائيل وأذنابهما، إذ منح هؤلاء المواطنون هذا الثنائي أصواتهم، كما قدّموا دماء فلذات أكبادهم، وهزموا قرار الفتنة المخطّط له أمريكيًّا وسعوديًّا وصهيونيًّا، وأسقطوا خطاب الكراهية، مثبتين أنّهم شعب عريق يؤمن بالديمقراطيّة وصناديق الاقتراع”.

وقال الائتلاف، “من جديد أثبت الشعب اللبنانيّ الشقيق والعزيز أنّه عصيّ على كلّ الفتن والمؤامرات الصهيو- أمريكيّة والدور الفتنويّ الخبيث لبعض سفارات حكّام دول الأعراب، عبر إنجازه الاستحقاق الانتخابيّ بالرغم من ظروف البلد الاقتصاديّة والأمنيّة الصعبة؛ معلنًا انتصارًا مدويًّا للصوت المقاوم بأغلبيّة نيابيّة ديمقراطيّة”.

وأضاف، “ولا يخفى على أحد مقدار التدخّلات السافرة من الأمريكان والنظام السعوديّ، والثقل الكبير الذي وضعوه في هذه الانتخابات لدعم حلفائهم في لبنان لا لشيء إلّا ضرب المقاومة وزعزعة ثباتها وإفقادها التأييد الشعبيّ، وقد باؤوا بفشل عظيم وخسروا الرهان أمام مئات آلاف الأصوات المخلصة للوطن والقضيّة”.​
مصدر : وكالات
رقم : 994933
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