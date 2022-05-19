طهران: تاكيد المقررة الأممية عدم قانونية الحظر فضيحة أخرى لأميركا

واشار بهادري جهرمي الى زيارة المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة النا دوهان الى ايران وكتب في تغريدة له على تويتر الاربعاء: ان المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة اكدت في ختام زيارتها الى ايران بان اجراءات الحظر الاحادية الاميركية ضد ايران مناقضة لمعايير حقوق الانسان والقوانين الدولية وانه على الولايات المتحدة انهاء اجراءات حظرها اللاقانونية ضد ايران. فضيحة اخرى لاميركا.



وكانت مقررة منظمة الامم المتحدة النا دوهان قد وصفت في مؤتمرها الصحفي في طهران، الاربعاء، اجراءات الحظر ضد ايران انتهاكا لحقوق الانسان، ونصحت الحكومة الاميركية بانهاء الحظر ضد الشعب الايراني في مجالات الاغذية والادوية والمياه والصحة.