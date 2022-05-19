الخطوط الجوية اليمنية تعلن تدشين العمل بطائرة جديدة

وفي حفل التدشين، أوضح القائم بأعمال الخطوط الجوية اليمنية، عبدالملك مطهر، إن الطائرة ستعمل على تخفيف العبء من الضغط على الرحلات المدنية وتوسيع عملها إلى عدد من النقاط الدولية.



وأشار إلى أن دخول إيرباص A330 الخدمة يأتي في إطار مساعي الشركة لتطوير وتحديث خدماتها.. لافتا إلى مميزات هذه الطائرة، حيث تتسع لأكثر من 270 راكبا وتقطع مسافات أطول دون توقف.



فيما أعتبر وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، رائد جبل تدشين، العمل بالطائرة الجديدة إيرباص خطوة إيجابية في مجالات النقل الجوي والطيران المدني اليمني، وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة للناقل الوطني لشركة الخطوط الجوية اليمنية.



وأعرب عن أمله في أن تكون الخطوة الأولى في رفع الحصار عن الشعب اليمني بشكل عام، ومطار صنعاء بشكل خاص.. مباركا لشركة الخطوط الجوية اليمنية الطائرة الجديدة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.



بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع الأمن والسلامة في هيئة الطيران، الدكتور عبدالحميد أبوطالب: “عودة حميدة لرحلات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء الدولي”.



وأعرب عن أمله في أن تستمر الرحلات التجارية والمدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي، وفك الحصار عنه لما فيه خدمة الشعب اليمني المستفيد الأول من استمرار الرحلات.



بينما أكد مدير العمليات الجوية في الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن عبدالله الشطفة، أهمية طائرة إيرباص الجديدة لتوسيع عمل شركة الخطوط الجوية اليمنية في تقديم أفضل خدمات النقل الجوي محليا ودوليا.



حضر حفل التدشين المدير التنفيذي للشركة اليمنية للخدمات الأرضية، محمد العرشي، ومدير أمن الخطوط الجوية اليمنية، محمد الحداد، ومدير العلاقات والإعلام بالخطوط اليمنية، آسيا خصرف، ومدير محطة اليمنية بمطار صنعاء، نبيل الحللي، وعدد من المسؤولين في الخطوط الجوية اليمنية.