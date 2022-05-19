الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 أيار 2022 ساعة 12:30

تركيا تقبل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بـ5 شروط

تركيا تقبل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بـ5 شروط
وقالت الصحيفة إن أنقرة أعدت ما يسمى "الملف الإسكندنافي" للدبلوماسيين السويديين والفنلنديين الذين يخططون لزيارة أنقرة الاثنين المقبل، والذي يتضمن مطالب تركيا وشروطها لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مفاوضات صعبة للغاية" تنتظر وفد الدولتين الذي من المتوقع أن يستقبله نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مضيفة أن هناك خمسة بنود رئيسية في "الملف الإسكندنافي" تتعلق بوقف السويد وفنلندا "دعم الإرهاب" وتسليم مسؤولين في حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن إلى تركيا، والتوقف عن استضافة أعضاء ومؤسسات المنظمتين في أراضيهما، وتصنيف وحدات حماية الشعب في سوريا والتي تعتبرها أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني، منظمة إرهابية.

وذكرت الصحيفة أن أنقرة ستطالب "ليس بالوعود لكن بالضمانة"، وأضافت نقلا عن مصادر دبلوماسية أنه لن يتم تقديم أي تنازلات بشأن هذه البنود الخمسة، مشيرة إلى أن أنقرة قد تعيد النظر في مسألة عضوية السويد وفنلندا في الناتو إذا تمت تلبية مطالبها.

وفي وقت سابق أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن موقف أنقرة "واضح جدا" من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن "تركيا لن تقبل انضمام دول تدعم الإرهاب" إلى الحلف.

من جانبه، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن على السويد وفنلندا "تبديد المخاوف الأمنية" لتركيا.

يذكر أن لأنقرة مطالب أخرى موجهة للولايات المتحدة تشترط بها موافقتها على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وتتعلق برفع العقوبات التي فرضت عليها بسبب شراء منظومات الصواريخ "إس-400" من روسيا، وإعادة إدراج تركيا في برنامج إنتاج طائرة "إف-35" وتوريد طائرات "إف-16.
مصدر : وكالات
رقم : 995024
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ممر إيران هو الحلقة المفقودة بين الصين وأوروبا
ممر إيران هو الحلقة المفقودة بين الصين وأوروبا
مفاجأة الصدر الجديدة والتحول الأكثر تعقيدًا في المأزق السياسي في بغداد
مفاجأة الصدر الجديدة والتحول الأكثر تعقيدًا في المأزق السياسي في بغداد
19 أيار 2022
ما دلالات الرد الروسيّ على الهجمات الإسرائيليّة في سوريا؟
ما دلالات الرد الروسيّ على الهجمات الإسرائيليّة في سوريا؟
19 أيار 2022
تجاوز الصهيونية الخطوط الحمراء للفلسطينيين لكبح عمليات المقاومة
تجاوز الصهيونية الخطوط الحمراء للفلسطينيين لكبح عمليات المقاومة
19 أيار 2022
مصير مُظلم ينتظر "إسرائيل".. هل تؤيّده الوقائع؟
مصير مُظلم ينتظر "إسرائيل".. هل تؤيّده الوقائع؟
19 أيار 2022
السید نصر الله: نتائج الإنتخابات تعطي رسائل قوية حول التمسك بالمقاومة
السید نصر الله: نتائج الإنتخابات تعطي رسائل قوية حول التمسك بالمقاومة
18 أيار 2022
قائد الثورة : تقديم الدعم للاسر ومنع شيخوخة السكان يحظيان ببالغ الاهمية
قائد الثورة : تقديم الدعم للاسر ومنع شيخوخة السكان يحظيان ببالغ الاهمية
18 أيار 2022
جنين تتحضّر لجولة جديدة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
جنين تتحضّر لجولة جديدة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
18 أيار 2022
ايران.. توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب
ايران.. توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب
18 أيار 2022
الإمارات بعد وفاة خليفة وبدء رئاسة محمد بن زايد
الإمارات بعد وفاة خليفة وبدء رئاسة محمد بن زايد
18 أيار 2022
رغم النكبة... أعداد الفلسطينيين تضاعفت أكثر من 10 مرات
رغم النكبة... أعداد الفلسطينيين تضاعفت أكثر من 10 مرات
18 أيار 2022
قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا
قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا
17 أيار 2022
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
17 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن