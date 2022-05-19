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الخميس 19 أيار 2022 ساعة 12:33

القوات المسلحة الإيرانية تتعاون مع الدول الأخرى في انتاج مسيّرات استطلاعية

القوات المسلحة الإيرانية تتعاون مع الدول الأخرى في انتاج مسيّرات استطلاعية
وقال العميد شكارجي حول زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الى طاجيكستان اخيرا: ان زيارات رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الى الدول الاخرى تاتي في اطار الدبلوماسية الدفاعية والامنية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

واضاف: ان هذه الزيارات تعود بمكاسب جيدة جدا لنا ولتلك الدول ومن ضمنها طاجيكستان التي زارها اللواء باقري اخيرا.

وحول محاور هذه الزيارة قال: ان احد التوافقات والقضايا التي جرى البحث حولها خلال الزيارة هي مكافحة الارهاب على الصعيدين الاقليمي والدولي حيث تم التوصل الى اتفاق جيد في هذا الصدد خاصة وان اميركا هي احد مصادر الارهاب في المنطقة سيما في الدول المحيطة بنا ودول آسيا الوسطى.

واضاف: ان امن الحدود واقامة مناورات مشتركة مع طاجيكستان كان من ضمن المحاور الاخرى المدرجة في جدول اعمال الزيارة.

واشار الى قضايا اخرى جرت مناقشتها حلال زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى طاجيكستان ومنها التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة مثل تهريب المخدرات، والتبادل التدريبي بين القوات المسلحة للبلدين وكذلك التعاون الاقليمي واضاف: ان اهمية هذه القضايا تعود الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك طاجيكستان كلاهما مجاورتان لافغانستان ولهما مشتركات في هذا المجال حيث ينبغي ارساء التعاون الاقليمي في سياق حل القضايا الدفاعية والامنية.

واشار الى تدشين مصنع لانتاج الطائرات المسيرة الاستطلاعية في طاجيكستان خلال زيارة اللواء باقري الى دوشنبة واضاف: انه وفي ضوء قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في انتاج الطائرات المسيرة فان هذا المصنع سينتج طائرات مسيرة استطلاعية فقط وسيكون مؤثرا جدا في سياق تعاوننا الاقليمي.

وحول التعاون مع الدول الاخرى في انتاج المسيرات قال: ان لنا اليد العليا والمتفوقة بالمنطقة في انتاج الطائرات المسيرة ونقوم بتوفير جميع حاجاتنا الدفاعية والامنية أما فيما يتعلق بالدول الاخرى فان لنا تعاونا ثنائيا ومتعدد الاطراف للصادرات او انتاج المسيرات الاستطلاعية في تلك الدول.
مصدر : وكالات
رقم : 995025
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