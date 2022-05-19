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الخميس 19 أيار 2022 ساعة 12:40

وزير المالية البريطاني يحذر من خطورة الوضع الاقصادي

وزير المالية البريطاني يحذر من خطورة الوضع الاقصادي
وقال سوناك في خطاب أمام عدد من الشركات إن الحكومة "مستعدة لبذل المزيد" لمساعدة الأسر التي تواجه ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والغذاء، معلنا أنه سيخفض الضرائب على الشركات لتشجيعها على الاستثمار.

وحذر من أن الوضع الاقتصادي "خطير للغاية"، حيث تواجه البلاد "عاصفة كاملة من صدمات الإمدادات العالمية"، بما في ذلك تأثير الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين.

وأضاف: "ليس هناك أي إجراء يمكن أن تتخذه أي حكومة ولا يمكننا تمرير أي قانون يمكن أن يجعل هذه القوى العالمية تختفي بين عشية وضحاها. ستكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة. ولكن حيثما يمكننا أن نتحرك، فإننا سنفعل"، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع التظاهر أنه سيكون من السهل خفض التكاليف على العائلات".

وشدد سوناك على أن "خطتنا الثابتة تتمثل في خفض وإصلاح الضرائب الخاصة بالشركات لدعمها في الوصول إلى إنتاجية أعلى، ومستويات معيشية أعلى، ومستقبل أكثر ازدهارا وأمانا".

هذا وارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 9٪ في 12 شهرا حتى أبريل، من 7٪ في مارس وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ عام 1982.

وجاءت قفزة التضخم في شهر أبريل في الوقت الذي شهد فيه ملايين الأشخاص زيادة غير مسبوقة قدرها 700 جنيه إسترليني (حوالي 866 دولارا أمريكيا) سنويا في تكاليف الطاقة الشهر الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 995029
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