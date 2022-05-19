الرئيس الشيشاني: مجموعة جديدة من المتطوعين توجهت إلى أوكرانيا

وأضاف قديروف: "في الوحدة تكمن قوتنا- بهذه الكلمات، أقلعت مجموعة أخرى من المتطوعين من مطار غروزني الدولي الحامل لاسم بطل روسيا أحمد حجي قديروف. وهم على استعداد لمحاربة أنصار بانديرا والنازيين الجدد وغيرهم من الشياطين على أراضي دونباس وأوكرانيا".



وشدد قديروف، على أنه تم تدريب كل متطوع، على أيدي أفضل المدربين من جامعة القوات الخاصة الروسية في غودرميس بالشيشان.



وتابع رئيس الجمهورية: "لن يهرب أي من قطاع الطرق من مئات الآلاف، وإذا لزم الأمر، من الملايين من الوطنيين في روسيا العظيمة، المستعدين عند أول دعوة للقتال من أجل انتصار العدالة".