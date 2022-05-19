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الخميس 19 أيار 2022 ساعة 13:33

روسيا تكشف عن أدلة جديدة على الأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا

روسيا تكشف عن أدلة جديدة على الأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا
وجاء في التقرير، الذي عرضته زاخاروفا ،يوم أمس الأربعاء 18 مايو، أن شركتي "Black and Veatch" و"CH2M Hill" التابعتين لوكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات "DTRA Defense Threat Reduction Agency" في "البنتاغون" (وهي الوكالة الرسمية لدعم القتال لمكافحة أسلحة الدمار الشامل والتي تشمل المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات القوية – المحرر)، قد انتهكتا المادتين الأولى والرابعة لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البيولوجية والسمّية وتدمير تلك الأسلحة.

وأشارت زخاروفا إلى أن 30 معملا أوكرانيا في 14 قرية شاركت في أنشطة تهدف إلى تعزيز الخصائص المحفزة لأمراض الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة.

كذلك تم العثور على مسيّرات مزودة بحاويات ومعدات لرش التركيبات على أراضي منطقة خيرسون. وخلال التجارب، فقط في مختبر خاركوف، مات حوالي 20 جنديا أوكرانيا، ونقل 200 آخرون إلى المستشفيات.

كذلك فقد تم إثبات حقائق إجراء اختبارات للمنتجات البيولوجية التي يحتمل أن تكون خطرة على مرضى مستشفيات الأمراض النفسية في خاركوف. وتم الحصول على أدلة للاستخدام المتعمد للعامل المسبب مرض السل في عام 2020، لإصابة سكان مقاطعة "سلافيانوسيربسكي" في جمهورية لوغانسك الشعبية، من خلال أوراق نقدية مزيفة.

وتابعت زاخاروفا أن الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا يتم اختبارهم أولا لمرض السل، ذلك أنهم "يعرفون ما كانت تفعله هياكل (الناتو) هناك".
رقم : 995039
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