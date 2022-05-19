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الخميس 19 أيار 2022 ساعة 13:36

لبنان..أسعار المحروقات ترتفع والطوابير تعود

لبنان..أسعار المحروقات ترتفع والطوابير تعود
وأصدرت وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط جدولا جديدًا لأسعار المحروقات، أظهر ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة والمازوت 65 ألف ليرة والغاز 33 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 559,000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 569,000 ليرة
المازوت 680,000 ليرة
الغاز 408,000 ليرة

بدوره، أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن "تخطّي سعر صرف دولار السوق السوداء الـ30 ألف ليرة، أدّى الى ارتفاع أسعار المحروقات"، مضيفًا "اجتمعنا في وزارة الطاقة واتفقنا على بعض البنود حول سعر صيرفة ودولار السوق السوداء لمادة المازوت".

وأكد أبو شقرا في حديث إذاعي أنه "إذا لم يتم تثبيت سعر صرف الدولار مع البنك الدولي ومصرف لبنان سيبقى القلق يلاحق المواطن اللبناني".
مصدر : وكالات
رقم : 995041
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