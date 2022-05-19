لافروف: روسيا تدعم توصل إيران إلى اتفاق في فيينا

وأفاد بيان للخارجية الإيرانية إن عبد اللهيان ولافروف بحث العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية وآفاق استئناف المفاوضات النووية، كما جرى الحديث عن الحرب في أوكرانيا.



وناقش وزيرا خارجية إيران وروسيا آفاق استئناف كامل لتنفيذ الالتزامات الواردة في خطة العمل المشتركة الشاملة.



ونقل البيان عن عبد اللهيان قوله إن "روسيا لديها موقف يدعم التوصل إلى إتفاق نووي في مفاوضات فيينا بين طهران والقوى الدولية".



وأضاف عبد اللهيان إنه "إذا تصرف الأمريكيون بعقلانية فسيكون اتفاق نووي متاحًا"، مضيفاً "إننا ندعو إلى مبادرة جميع الأطراف في المفاوضات".



وشدد عبد اللهيان على أن إيران لديها إرادة جادة للتوصل إلى إتفاق جيد وقوي ودائم في فيينا بما يضمن مراعاة الخطوط الحمراء الإيرانية.



وأشاد وزير الخارجية الإيراني بموقف روسيا بشأن مفاوضات فيينا، وقال " إن موقف روسيا الإيجابي الداعم لاتفاق أقرته إيران يستحق الثناء".



وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بين عبد اللهيان إن "إيران انطلاقاً من علاقاتها الممتازة مع روسيا، تدعم أي جهد دبلوماسي لحل النزاع الأوكراني وهي مستعدة للتوسط والمساعدة في حل هذه الأزمة".



بدوره، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العلاقات بين طهران وموسكو بالمهمة، مشدداً على أن "أولوية روسيا هي تنفيذ الوثائق الموقعة بين البلدين".



وقال لافروف إن "روسيا تشدد على استمرار موقفها الداعم للوصول إلى إتفاق نووي في إيران".



كما انتقد لافروف ما وصفها بـ"المواقف غير البناءة للولايات المتحدة والغرب"، مبيناً إن "موسكو ترحب بأي مبادرة لأوكرانيا للاهتمام بالمفاوضات".

