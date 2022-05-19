زاخاروفا تسخر من ماکرون: المنظمة 'الميتة دماغيا' بحاجة إلى 'مانحين جدد'

جاء ذلك من خلال منشور لزاخاروفا في قناتها على "تليغرام"، حيث قالت إنه من المنطقي طالما أن الحلف "ميت دماغيا" فإنه بحاجة ماسة إلى متبرعين، مشيرة إلى ما أعلنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في عام 2019، من أن الحلف يعاني من "موت دماغي" وبحاجة لأن يسعى إلى عقيدة استراتيجية جديدة.



وتابعت زاخاروفا: "لقد أيدت باريس دخول فنلندا والسويد إلى (الناتو). ومن وجهة نظر منطق قصر الإليزيه، فإن كل شيء واضح: المنظمة التي "مات دماغها" بحاجة عاجلة إلى أعضاء جدد. إلى مانحين؟".



وكانت فنلندا والسويد قد سلمتا، يوم أمس الأربعاء 18 مايو، طلباتهما إلى الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ للانضمام إلى الحلف. من جانبها أعلنت روسيا مرارا وتكرارا أن "الناتو" يسعى إلى المواجهة معها، وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن توسيع الحلف لن يجلب مزيدا من الأمن لأوروبا، لأن الناتو يتمتع بطابع عدواني. لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه لا يعتبر دخول السويد وفنلندا إلى "الناتو" تهديدا وجوديا لروسيا.