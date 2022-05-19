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الخميس 19 أيار 2022 ساعة 20:41

عملية أمنية في جبال مكحول لتطهيرها من الارهاب

عملية أمنية في جبال مكحول لتطهيرها من الارهاب
وذكرت القيادة في بيانها، أن "قيادة عمليات صلاح الدين ب‍الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية مشتركة في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين".

واضاف البيان أنه "شارك بالعملية قوة من اللواء 51 بالحشد وقوة اللواء 91 الجيش وشملت تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين سلسة جبال مكحول ونهر دجلة شمالي صلاح الدين".

العملية تأتي بعد يومين من ارتقاء شهيدين للحشد الشعبي الاثنين الماضي، اثناء تصديهما لتعرض إرهابي في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين.

وجاء في بيان لهيئة الحشد الشعبي إن مجموعة من عناصر “داعش” الإرهابي شنت تعرضا إجراميا على احدى النقاط في قاطع المسؤولية في جزيرة العيث، مستخدمين أسلوب القنص الغادر، ما اسفر عن ارتقاء الشهيدين".

وأكدت هيئة الحشد الشعبي أن مقاتليها "لن تثنيهم مختلف الظروف الجوية وغيرها من مواصلة واجبهم المقدس في الدفاع عن حياض الوطن وأمن مدننا العزيزة واستقرارها ورد كيد الدواعش الإرهابيين الى نحورهم".
مصدر : وكالات
رقم : 995105
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