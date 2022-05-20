الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 20 أيار 2022 ساعة 08:29

بوغدانوف يعلق على أنباء عن استخدام منظومة 'إس-300' ضد طائرات "إسرائيلية "

بوغدانوف يعلق على أنباء عن استخدام منظومة
وكانت وسائل إعلام عبرية، منها القناة الـ13 الإسرائيلية، قد أفادت مطلع الأسبوع الجاري بأن العسكريين الروس، في حادث غير مسبوق، أطلقوا صواريخ “إس-300” على طائرات حربية إسرائيلية أثناء شنها غارات على أهداف قرب مدينة مصياف في ريف حماة الجنوبي الغربي، مرجحة أن ذلك قد يعني تغيير موسكو بشكل ملموس نهجها إزاء "إسرائيل".

غير أن بوغدانوف الذي يتولى منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا رجح يوم الخميس، في حديث إلى وكالة “تاس” على هامش قمة قازان الاقتصادية الدولية “روسيا-العالم الإسلامي، أن هذه التقارير كاذبة.

وقال: “أعتقد أن ذلك ليس حقيقة بطبيعة الحال. يجب التأكد من مدى مصداقية هذه المعطيات لدى عسكريينا، غير أنني اعتبر هذا الخبر كاذبا تماما”.

وأكد الدبلوماسي أن آلية تفادي التصادم بين روسيا و"إسرائيل" في سوريا تواصل عملها، مشيرا إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة إلى “علاقاتها الخاصة” مع "إسرائيل".
مصدر : وكالات
رقم : 995148
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سياري يسلط الضوء على توفير ايران أمن المياه الدولية
سياري يسلط الضوء على توفير ايران أمن المياه الدولية
ايران تؤكد دعمها لجهود الامم المتحدة في حل مشكلة انعدام الامن الغذائي
ايران تؤكد دعمها لجهود الامم المتحدة في حل مشكلة انعدام الامن الغذائي
20 أيار 2022
تعاون عسكري بين طهران ودوشنبه حول الإرهاب والحرب في أوكرانيا
تعاون عسكري بين طهران ودوشنبه حول الإرهاب والحرب في أوكرانيا
20 أيار 2022
زيارة أمير قطر لإسبانيا ..هل تعالج أوروبا حاجاتها من إمدادات الغاز؟
زيارة أمير قطر لإسبانيا ..هل تعالج أوروبا حاجاتها من إمدادات الغاز؟
20 أيار 2022
الذباب الإلكتروني ...سلاح"ابن سلمان" المفضل
الذباب الإلكتروني ...سلاح"ابن سلمان" المفضل
20 أيار 2022
ممر إيران هو الحلقة المفقودة بين الصين وأوروبا
ممر إيران هو الحلقة المفقودة بين الصين وأوروبا
19 أيار 2022
مفاجأة الصدر الجديدة والتحول الأكثر تعقيدًا في المأزق السياسي في بغداد
مفاجأة الصدر الجديدة والتحول الأكثر تعقيدًا في المأزق السياسي في بغداد
19 أيار 2022
ما دلالات الرد الروسيّ على الهجمات الإسرائيليّة في سوريا؟
ما دلالات الرد الروسيّ على الهجمات الإسرائيليّة في سوريا؟
19 أيار 2022
تجاوز الصهيونية الخطوط الحمراء للفلسطينيين لكبح عمليات المقاومة
تجاوز الصهيونية الخطوط الحمراء للفلسطينيين لكبح عمليات المقاومة
19 أيار 2022
مصير مُظلم ينتظر "إسرائيل".. هل تؤيّده الوقائع؟
مصير مُظلم ينتظر "إسرائيل".. هل تؤيّده الوقائع؟
19 أيار 2022
السید نصر الله: نتائج الإنتخابات تعطي رسائل قوية حول التمسك بالمقاومة
السید نصر الله: نتائج الإنتخابات تعطي رسائل قوية حول التمسك بالمقاومة
18 أيار 2022
قائد الثورة : تقديم الدعم للاسر ومنع شيخوخة السكان يحظيان ببالغ الاهمية
قائد الثورة : تقديم الدعم للاسر ومنع شيخوخة السكان يحظيان ببالغ الاهمية
18 أيار 2022
جنين تتحضّر لجولة جديدة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
جنين تتحضّر لجولة جديدة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
18 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تعاون عسكري بين طهران ودوشنبه حول الإرهاب والحرب في أوكرانيا
الذباب الإلكتروني ...سلاح"ابن سلمان" المفضل
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة