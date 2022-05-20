أستراليا.. تسجيل أول حالة إصابة محتملة بجدري القرود

وجد رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد أيام قليلة من عودته إلى سيدني، نفسه مريضًا بشكل خفيف والأعراض لديه تشبه أعراض جدري القرود سريريًا. يتم إنشاء تشخيص دقيق. الرجل وعائلته في عزلة.



قال مسؤول الصحة بالولاية كيري تشانت إن مسؤولي الصحة بذلوا قصارى جهدهم لتحديد ومعالجة أي حالات محتملة لجدري القرود.



يمكن أن يصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بالفيروس. وقال الدكتور شانت في بيان إن المرض عادة ما يكون خفيفا ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.



تشمل أعراض جدري القرود الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى بقية الجسم.