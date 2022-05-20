وفاة وإصابة عدة أشخاص بانفجار في جنوب لبنان

اسلام تايمز (لبنان) - أفادت تقارير صحفية من جنوب لبنان صباح اليوم الجمعة عن وقوع انفجار في احد المنازل في بلدة السكسكية ما أدى الى مصرع شخصين وإصابة آخرين.