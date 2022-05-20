النرويج.. إصابة 4 أشخاص في عملية طعن

وذكرت الشرطة أن عملية الطعن حصلت في مدينة نوميدال، وأن أحد المصابين في حالة حرجة، معلنة أنها ألقت القبض على مشتبه به دون أن تحدد الدافع وراء الهجوم.



وقالت إن الناس تعرضوا لهجمات "عشوائية" على ما يبدو.