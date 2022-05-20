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الجمعة 20 أيار 2022 ساعة 14:23

النرويج.. إصابة 4 أشخاص في عملية طعن

النرويج.. إصابة 4 أشخاص في عملية طعن
وذكرت الشرطة أن عملية الطعن حصلت في مدينة نوميدال، وأن أحد المصابين في حالة حرجة، معلنة أنها ألقت القبض على مشتبه به دون أن تحدد الدافع وراء الهجوم.

وقالت إن الناس تعرضوا لهجمات "عشوائية" على ما يبدو.
مصدر : وكالات
رقم : 995186
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