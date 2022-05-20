سوريا تصدر بيانا ناريا بشأن مخطط تركيا لانشاء 'المنطقة الآمنة'

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم حسب وكالة سانا ان "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري".



واضاف البيان ان " سوريا تطالب المجتمع الدولي بعدم مساومة أردوغان على أراضي دول الغير بغية تحقيق أهداف قصيرة النظر تكون آثارها كارثية على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم وتؤكد أنها ستواجه هذه المؤامرة الجديدة القديمة بمختلف الوسائل المشروعة دفاعاً عن شعبها ووحدة أرضها".



وتابع ان "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد رفضها المطلق لمثل هذه الألاعيب وتطالب الدول في المنطقة وخارجها التي زجت بنفسها في تمويل هذه المشاريع الإجرامية والدعاية لها إلى التوقف فوراً عن دعم النظام التركي لتحقيق أوهامه الشيطانية".