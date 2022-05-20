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الجمعة 20 أيار 2022 ساعة 15:20
العراق.. الاطاحة بإرهابي بصفة 'آمر مفرزة اغتيالات' في الأنبار
وذكر بيان للجهاز أنه "تمكن من اعتقال إرهابياً يعمل بصفة آمر مفرزة اغتيالات في محافظة الأنبار".
مصدر :
وكالات
رقم :
995196
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