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الجمعة 20 أيار 2022 ساعة 15:24

315 يوماً.. والنظام الخليفي يواصل التعنت بإخفاء مصير عبد الجليل السنكيس

315 يوماً.. والنظام الخليفي يواصل التعنت بإخفاء مصير عبد الجليل السنكيس
يواصل الرمز المعتقل «الدكتور عبد الجليل السنكيس» إضرابه عن الطعام منذ 315 يومًا، بينما يزداد تعنت النظام الخليفي في إخفاء مصيره وعدم الإفراج عنه على الرغم من المطالبات الدولية والحقوقية بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الرمز المعتقل الدكتور «عبد الجليل السنكيس» بدأ إضرابه عن الطعام منذ 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا على سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه التي قضى 4 سنوات في إعدادها داخل سجنه، وعلى الرغم من المطالبات الدولية والحقوقية بالإفراج عنه، وما آل إليه وضعه الصحي من تدهور يشكل خطرًا على حياته، فإن النظام الخليفي يصر على عدم منحه الحرية التي هي حقه، باستهتار واضح في حياته وسلامته.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 صعد الدكتور السنكيس في إضرابه عن الطعام برفضه تناول مغذي الوريد والفيتامينات التكميلية والأدوية عن طريق الفم احتجاجًا على قطع اتصاله المرئي بشكل تعسفي من إدارة سجن جو، وهو يقتصر الآن على الأملاح والسكر والشاي لمنع الجفاف.

والدكتور «عبد الجليل السنكيس» أحد الرموز الـ13 الذين اعتقلوا في العام 2011، وهو يعاني من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدم المنجلي، وتعرض لتعذيب وحشي أثناء الاعتقال، ما يزيد احتمال تعرَضه للخطر، ولا سيما مع تفشي كورونا في السجن، وقد دخل في إضرابٍ عن الطعام عام 2015، استمر لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا على ظروف اعتقاله.

وحمّل سجناء الرأي في البحرين إدارة سجن جو سيء الصيت مسؤولية سلامة الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام الدكتور عبدالجليل السنكيس.

جاء ذلك في بيان أصدره السجناء وعبّروا فيه عن قلقهم على حياة السنكيس الذي لم تستجب إدارة السجن لمطالبه التي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل تحقيقها.

أكد السجناء على أنهم ”أمام مسؤليه تاريخيه وواجب ديني ووطني يجعلنا نبذل كل الجهود وان نسعى بكل الطرق لانقاذ حياه المجاهد السنكيس“ معلنين تضامنهم الكامل ووقوفه مع الرمز المجاهد السنكيس وبانهم سيبذلون مافي وسعهم من جهود للضغط على اداره السجن لتلبية مطلب الدكتور.

وحذّر السجناء من ان ”تعنت الاداره امام مطلبه لن يؤدي الا لانفجار داخل السجن وخارجه اذا ما اصاب المجاهد مكروه“.

يذكر ان الدكتور السنكيس دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من 300 يوم احتجاجا على سوء المعاملة والحرمان من العلاج داخل السجن وعلى مصادرة إدارة السجن الخليفي لأبحاث ثقافية كتبها داخل السجن الذي يقضي فيه حكما بالسجن المؤبد على خلفية مشاركته في ثورة 11 فبراير عام 2011.
رقم : 995197
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