روسيا تقطع الغاز عن فنلندا

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة: "من الواضع أنه لن يقوم أحد بتوريد أي شيء مجانا"، وجاء ذلك تعليقا على بيان لشركة الطاقة الفنلندية أشارت فيه إلى إمكانية قطع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.



وأضاف بيسكوف قائلا: "ليس لدينا معلومات عن الشركات التي أبرمت معها غازبروم عقودا. هذا ليس من اختصاصنا، للحصول على تفاصيل أكثر يجب توجيه السؤال إلى (غازبروم)".



وفي وقت سابق، ذكرت شركة الطاقة الفنلندية "غازوم"، أنها تلقت إخطارا من شركة "غازبروم أكسبورت" (ذراع التصدير لشركة "غازبروم") بأن إمدادات الغاز الروسي إلى فنلندا ستتوقف غدا السبت.