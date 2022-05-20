مستوطن يدهس طفلاً بمدخل بيتا جنوب نابلس

وأفادت مصادر محلية أن الطفل أصيب برضوض إثر دهس مستوطن له على مفرق بلدة بيتا.



وأضافت المصادر أن الطفل نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتتكرر حوادث الدهس المتعمدة التي يقوم بها المستوطنون ضد المارّة الفلسطينيين على الطرقات بالضفة الغربية.



وفي 6 يناير الماضي استشهد الشاب مصطفى ياسين فلنة من قرية صفا غربي رام الله بعدما دهسه مستوطن أثناء توجهه لمكان عمله في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.



وسبق ذلك استشهاد المسنة غدير مسالمة (60 عاما) جراء دهسها بمركبة مستوطن عمدًا قرب بلدة سنجل شمال شرق رام الله يوم 24 ديسمبر 2021.